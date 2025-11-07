Ексгравець Лейкерс та Далласа відкрив вогонь по грабіжникам свого дому

Колишній бігмен низки клубів НБА Крістіан Вуд був вимушений застосувати зброю, захищаючи свій дім від грабіжників.

Про це повідомляє The Athletic.

Згідно з джерелом, інцидент трапився у середу, 5 листопада. Вуд перебував у своєму будинку в Лос-Анджелесі, коли туди "звітали" три грабіжники.

Злочинці вдерлися через задні двері багатомільйонного будинку. Повідомляється, що баскетболіст нібито наткнувся на чоловіків і зробив три постріли в землю.

Поліція Лос-Анджелеса не підтвердила виданню, що саме Вуд був у будинку, згідно зі своєю політикою не розголошувати імена жертв. Однак американські KCBS, Fox 11, KTLA та KNBC повідомили, що це Крістіан самотужки відбився від грабіжників. Поліція заявила, що жодного майна не було викрадено, а підозрювані, одягнені в чорне, поїхали на сірому Jeep Grand Cherokee.

Крістіан Вуд залишається без команди з лютого цього року. Саме тоді Лос-Анджелес Лейкерс відрахували його, коли він був травмований, щоб підписати Олексія Леня. У новому сезоні український центровий переїхав до Європи, де тепер виступає за Реал.

