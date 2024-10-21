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Найкращий тренер НБА cезону-2021/22 очолив шкільну команду

Руслан Травкін — 21 жовтня, 12:42
Найкращий тренер НБА cезону-2021/22 очолив шкільну команду
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Школа TMI Episcopal оголосила про призначення на посаду головоного тренера баскетбольної команди досвідченого фахівця Монті Вільямса.

Про це повідомила пресслужба школи.

Деталі контракту не вказані. Відомо, що за команду TMI Episcopal грає син Монті, Елайджа.

53-річний Вільямс працював з Пеліканс, Фініксом та Детройтом в НБА. Загалом провів 785 матчів у якості головного тренера.

Найбільш успішно працював на чолі Санз. За підсумками сезону 2021/22 його було визнано найкращим тренером, а у сезоні 2020/21 Фінікс під його керівництвом вийшов у фінал, де поступився Мілвокі (2-4).

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