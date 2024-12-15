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Баклі у кривавому поєдинку переміг Ковінгтона на UFC on ESPN 63

Станіслав Лисак — 15 грудня 2024, 10:00
Баклі у кривавому поєдинку переміг Ковінгтона на UFC on ESPN 63
Getty Images

Колишній тимчасовий володар титулу чемпіона UFC у напівсередній вазі Колбі Ковінгтон (17-5) зазнав поразки від Хоакіна Баклі (21-6) у головній події останнього шоу року UFC on ESPN 63, що відбувся у Тампі, США.

Хоакін Баклі з самого початку поєдинку був активнішим в октагоні та зміг зробити супернику розсічення над правим оком. Попри тейкдаун Ковінгтона в другому раунді Баклі швидко з нього вийшов.

Поєдинок завершився наприкінці третього раунду. Розглянувши розсічення Ковінгтона лікар порекомендував рефері зупинити бій.

Хоакін Баклі здобув шосту поспіль перемогу та четверту у 2024 році водночас Ковінгтон зазнав другої поразки поспіль.

UFC Ковінгтон Хоакін Баклі

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