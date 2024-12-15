Кінець амбіціям Колбі Ковінгтона: історія головного трампіста й найгіршого трештокера UFC

Сьогодні вночі, 15 грудня, зірковий боєць UFC Колбі Ковінгтон зазнав нищівної поразки від середняка дивізіону Хоакіна Баклі. Даний провал, ймовірно, став для американського бійця ключовим у кар’єрі, адже після цього шанси на черговий поєдинок за титул просто мізерні.

Колбі, якому вже 36 років, знаходиться на роздоріжжі, адже у такому віці йому навряд буде щось "світити" у майбутньому. Тим паче, що зараз настала епоха молодих, талановитих та амбітних бійців, з якими Ковінгтон вже не впорається.

Хоч колишній тимчасовий чемпіон UFC й має багато гейтерів і ворогів, але феномен його успіху неможливо не визнати. Саме тому наша редакція вирішила згадати тернистий шлях скандального трештокера на вершину, на якій він протримався не дуже довго.

З чого все почалося

Колбі Ковінгтон народився 22 лютого 1988 року у невеликому місті Кловіс, штат Каліфорнія. Хто б міг подумати, що хлопець із простої родини стане одним із найбільш обговорюваних бійців UFC? Шлях до цього був довгим і тернистим, але саме це сформувало його характер.

Колбі зростав у спортивному середовищі. Його батько був борцем, і з дитинства прищеплював сину любов до цього виду спорту. Однак юний Ковінгтон спершу мріяв про футбол, але його невисокий зріст та вагова категорія стали перешкодою. Тоді він вирішив сконцентруватися на боротьбі – і не помилився.

Після школи Колбі вступив до коледжу Айови, де зумів проявити себе на борцівському килимі. У 2011 році він став національним чемпіоном у своєму дивізіоні, а його ім'я почало з'являтися у спортивних новинах. Але він розумів, що кар'єра в боротьбі має обмежені перспективи. Саме тоді Ковінгтон вирішив випробувати себе у змішаних єдиноборствах.

Боєць дебютував у професійному ММА у 2012 році, і його старт вражав. Потужна база боротьби дозволяла йому домінувати над суперниками, а фізична витривалість робила його небезпечним навіть у пізніх раундах. Його стиль був агресивним, але технічним. Це швидко привернуло увагу UFC, і у 2014 році Ковінгтон підписав контракт із найпрестижнішою організацією у світі змішаних єдиноборств.

Старт в UFC та перші труднощі

Підписання контракту з UFC стало для Колбі Ковінгтона важливим етапом у його кар’єрі. Завдяки борцівському бекграунду він уже мав репутацію перспективного спортсмена, але дебют у найпрестижнішій організації ММА завжди є викликом навіть для найсильніших.

Його дебютний бій відбувся 23 серпня 2014 року проти Анні Вангейна на турнірі UFC Fight Night 48. Колбі виграв технічним нокаутом у першому раунді, продемонструвавши впевнене домінування. Це був не просто старт, а заявка на те, що Ковінгтон має намір залишатися тут надовго.

У наступних боях він також показував відмінні результати. Його стиль базувався на сильній боротьбі, з якою більшість суперників не могли впоратися. Колбі виграв 8 із 9 перших поєдинків у UFC, переважно за рахунок тотального контролю суперників у партері. Але, попри успіхи в октагоні, глядачі не завжди цінували його стиль. Його бої називали "нудними", адже вони часто проходили за сценарієм, де Ковінгтон переводив суперника на землю і утримував позицію до закінчення раунду.

Хоча Колбі перемагав, цього виявилося недостатньо для утримання його в UFC. У 2017 році Ковінгтон опинився на межі звільнення. Його стиль боротьби, хоч і ефективний, не приносив того видовища, яке шанувальники ММА прагнули побачити. UFC – це бізнес, і його успіх залежить не тільки від перемог бійців, а й від їхньої здатності "продавати" бої, привертати увагу фанатів.

За словами самого Ковінгтона, після перемоги над Деміаном Маєю в жовтні 2017 року він отримав попередження від керівництва UFC, що його контракт може не бути продовжений. Навіть перемоги над сильними суперниками не гарантували йому майбутнього в організації.

Це був переломний момент у його кар’єрі. Ковінгтон зрозумів, що він має змінити не лише свій підхід до боїв, а й своє позиціонування за межами октагону.

Перетворення на поганого хлопця

Після бою з Деміаном Маєю, який Ковінгтон виграв одноголосним рішенням суддів, він зробив перший крок до створення свого нового образу. У післяматчевому інтерв’ю він назвав Бразилію "сміттєвою країною", а її фанатів – "тваринами". Ці слова викликали обурення серед уболівальників і преси, але це спрацювало: Колбі став темою обговорення.

Відтоді він почав будувати імідж "поганого хлопця", який привертає увагу провокаціями. Він став публічно підтримувати Дональда Трампа, вдягав кепку з написом "Make America Great Again" і роздавав гострі коментарі про своїх суперників, фанатів та навіть колег по дивізіону.

Його новий образ розділив фанатів. Хтось захоплювався його сміливістю і відвертістю, інші почали його ненавидіти. Але найважливіше – UFC звернули увагу на те, що Ковінгтон став "продавати" свої бої.

У 2018 році Ковінгтон здобув тимчасовий титул чемпіона UFC у напівсередній вазі, перемігши Рафаеля дос Аньоса на турнірі UFC 225. Це був тріумф, який довів, що його перетворення працює. Але з титулом прийшли й нові проблеми.

Далі вже Колбі став конфліктною фігурою навіть усередині UFC. Його стосунки з президентом організації Даною Вайтом кілька разів ставали напруженими. Зокрема, після здобуття тимчасового титулу він критикував UFC за те, що йому не надали належної уваги, а згодом заявив, що організація не хоче влаштовувати його титульний бій проти чемпіона Камару Усмана.

Бій Ковінгтона з "нігерійським кошмаром" таки відбувся у грудні 2019 року і став справжнім випробуванням. Це був не лише титульний поєдинок, а й кульмінація конфлікту між двома яскравими особистостями. Колбі увесь час провокував Усмана, називаючи його "фейковим чемпіоном", що додавало інтриги бою.

Поєдинок був одним із найяскравіших у 2019 році. Обидва бійці демонстрували виняткову техніку та витривалість, але у п’ятому раунді Усман зумів здобути перемогу технічним нокаутом. Ковінгтон зламав щелепу під час бою, але продовжував битися, що показало його характер і волю до перемоги.

Пізніше Ковінгтон зміг реабілітуватися, здолавши ексчемпіона Тайрона Вудлі, проте другий бій із Усманом був зайвим. Знову 5 раундів і знову програш за очками.

Історія дружби та ворожнечі Ковінгтона і Масвідаля

Колбі Ковінгтон і Хорхе Масвідаль колись були нерозлучними друзями. Їхня дружба розпочалася в тренувальному таборі American Top Team у Флориді, де обидва розвивали свої кар'єри у ММА. Вони разом тренувалися, підтримували один одного і навіть ділили житло. Масвідаль часто говорив, що був готовий поставити все на захист Ковінгтона, називаючи його "братом".

Однак, усе змінилося, коли Ковінгтон почав просувати свій образ "поганого хлопця". Після здобуття тимчасового титулу у напівсередній вазі у 2018 році, Колбі почав використовувати провокаційні заяви, які не оминали навіть його близьких друзів. Напруга між ними зросла, коли Масвідаль звинуватив Ковінгтона у відмові виплатити гроші тренерам за підготовку до одного з боїв.

Конфлікт посилився, коли обидва спортсмени почали публічно висловлюватися одне про одного. Ковінгтон називав Масвідаля "заздрісником" і "фейком", а Масвідаль звинувачував Колбі у зраді їхньої дружби. Їхня ворожнеча вийшла за межі залу, розділивши навіть їхніх тренерів і команду ATT.

У березні 2022 року на турнірі UFC 272 відбувся довгоочікуваний бій між Ковінгтоном і Масвідалем, який назвали "Битвою за гордість". Поєдинок мав не лише спортивне, але й особисте підґрунтя. Бій тривав усі п’ять раундів і завершився перемогою Ковінгтона одноголосним рішенням суддів. Колбі домінував завдяки своїй боротьбі, майже не залишивши Масвідалю шансів нав’язати свій стиль.

Попри поразку, Масвідаль не прийняв результат як розв’язання конфлікту. У березні 2022 року, після турніру, Хорхе напав на Ковінгтона біля ресторану в Маямі. Це завершилося арештом Масвідаля та судовим позовом від Ковінгтона. Хорхе звинувачували в нападі при обтяжуючих обставинах.

Ці скандальні події допомогли Колбі випросити собі новий бій за титул, але цього разу вже був Леон Едвардс. "Легка", на перший погляд, здобич для борця виявилася не по зубах зірковому трампісту. Англієць знову завдав поразки нашому герою суддівським рішенням. Після цього вже стався бій проти Баклі…

Кар’єра Колбі Ковінгтона в UFC – це історія про постійне подолання перешкод. Його стиль боротьби спершу не приносив йому популярності, а образ "поганого хлопця" зробив його однією з найбільш суперечливих фігур у ММА.

Сьогодні Ковінгтон, хоч і має статус "пенсіонера", але він все ще залишається одним із найкращих бійців у напівсередній вазі. Незалежно від того, люблять його чи ненавидять, він завжди привертає увагу. Його історія нагадує, що у світі змішаних єдиноборств важливі не лише перемоги, а й уміння створювати шоу.