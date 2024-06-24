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Клівленд знайшов собі нового головного тренера

Игорь Чернявский — 24 червня, 18:20
Клівленд знайшов собі нового головного тренера

Новим головним тренером Клівленда стане асистент Стіва Керра в Голден Стейт — Кенні Аткінсон.

Про це повідомив Едріан Воджнаровскі у своєму X (Twitter).

За інформацією інсайдера, сторони підпишуть контракт уже найближчим часом. 57-річний фахівець також працював асистентом в Нікс, Атланті та Кліпперс.

Головним тренером Аткінсон був лише в Брукліні. За 4 роки під його керівництвом Нетс одного разу вийшли у плей-оф, але вилетіли вже в першому раунді.

Після сезону-2021/22 Кенні очолив Шарлотт, але одразу ж передумав тренувати команду.

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