Клівленд знайшов собі нового головного тренера
Новим головним тренером Клівленда стане асистент Стіва Керра в Голден Стейт — Кенні Аткінсон.
Про це повідомив Едріан Воджнаровскі у своєму X (Twitter).
За інформацією інсайдера, сторони підпишуть контракт уже найближчим часом. 57-річний фахівець також працював асистентом в Нікс, Атланті та Кліпперс.
Головним тренером Аткінсон був лише в Брукліні. За 4 роки під його керівництвом Нетс одного разу вийшли у плей-оф, але вилетіли вже в першому раунді.
Після сезону-2021/22 Кенні очолив Шарлотт, але одразу ж передумав тренувати команду.