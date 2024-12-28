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Стала відома дата, коли Кавай планує дебютувати у сезоні НБА

Олексій Погорелов — 28 грудня 2024, 12:13
Стала відома дата, коли Кавай планує дебютувати у сезоні НБА
Кавай Леонард
The Athletic

Форвард Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард збирається повернутися до гри вже найближчим часом.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Лоу Мюррей.

За інформацією джерела, вже визначена дата потенційного дебюту дворазового чемпіона НБА у цьому регулярному сезоні.

Очікується, що Кавай з'явиться у складі "вітрильників" у домашньому матчі проти Атланти 5 січня.

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Команда все ще не торопиться з поверненням Леонарда, і є ще багато подій, які можуть відбутися. Наступний тиждень буде ключовим.

Нагадаємо, що Кавай Леонард не виходить на паркет з 27 квітня. У травні він переніс операцію на запаленому коліні.

Раніше стало відомо про звільнення Майка Брауна з посади головного тренера Сакраменто Кінгз.

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