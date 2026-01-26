Голден Стейт здолав Міннесоту, Оклахома-Сіті поступилась Торонто в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 25 на 26 січня відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Міннесота зазнала поразки від Голден Стейт. Тімбервулвз напередодні гри звернулися до влади з приводу вбивств у місті. Нагадаємо, що цей матч був перенесений через масові заворушення в Міннеаполісі, що спалахнули після того, як федеральні офіцери застрелили місцевого жителя.

Також Оклахома-Сіті зазнала поразки від Торонто, а Детройт упевнено обіграв Сакраменто.

НБА – регулярний чемпіонат

26 січня

Детройт – Сакраменто 139:116 (35:35, 43:30, 35:28, 26:23)

Міннесота – Голден Стейт 85:111 (19:24, 27:23, 17:38, 22:26)

Оклахома-Сіті – Торонто 101:103 (30:25, 20:29, 31:25, 20:24)

Сан-Антоніо – Нью-Орлеан 95:104 (28:25, 19:31, 21:26, 27:22)

Фінікс – Маямі 102:111 (21:32, 27:26, 29:24, 25:29)

Кліпперс – Бруклін 126:89 (38:14, 30:23, 28:29, 30:23)

Надаємо, що Національна баскетбольна асоціація оголосила про перенесення матчу регулярного чемпіонату між Мемфіс Грізліc та Денвер Наггетс через зимовий шторм.