Капітан Дніпра: Польський Анвіл показав нам наш рівень

Капітан баскетбольного клубу Дніпро відзначив, що поразка (71:114) у 1 турі Кубку Європи ФІБА від польського Анвіла показала нинішній рівень команди.

Про це він заявив у коментарі для клубної пресслужби.

"Так, якщо подивитися на рахунок, це, мабуть, за останні роки найбільш болюча поразка для нас. Але ми всі реалісти та розуміємо, що поляки насамперед показали наш рівень, рівень нас як гравців та над чим нам треба працювати, де наші слабкі сторони.

Я давно не бачив, щоб влучали з таким відсотком, двоочкові у них під 82% були. Але це не знімає з нас відповідальності за наш захист.

Потрібно над цим працювати, я вважаю, що це був для нас гарний урок, і ми зробимо висновки. А позитивне – ми з початку повномасштабної війни відчули участь у Кубку Європи ФІБА, це приємно" – сказав Тимофеєнко.