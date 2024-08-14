Збірну Німеччини може очолити іспанський фахівець

Іспанець Алекс Мумбру очолить збірну Німеччини з баскетболу.

Про це повідомляє видання Marca.

45-річний Мумбру змінить Гордона Херберта. Під керівництвом Херберта збірна Німеччини виграла ЧС-2023. У канадського фахівця завершився контракт із Федерацією баскетболу Німеччини.

Мумбру почав кар'єру тренера в 2018 році. До 2022 року він тренував Більбао, а потім очолив клуб Євроліги Валенсію. На початку сезону 2023/2024 його було звільнено через незадовільні результати.

На Олімпійських іграх-2024 збірна Німеччини посіла четверте місце, поступившись у матчі за бронзові медалі збірній Сербії.