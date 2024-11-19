Гравець Баварії допоможе збірній Ізраїлю у матчах проти України

Збірна Ізраїлю підтвердила участь плеймейкера Баварії у матчах відбору на Євробаскет-2025 проти збірної України.

Про це повідомляє sport5.co.il.

Лідер команди міг не зіграти проти "синьо-жовтих" через те, що у Баварії за день до гри матч Євроліги, але мюнхенський клуб вирішив відпустити гравця, оскільки він програє конкуренцію Карсену Едвардсу.

Тренерський штаб "відцепив" від розширеного складу Або Корнеліуса і Яїра Кравіца. У п'ятницю, 23 листопада, до команди приєднаються баскетболісти Маккабі Тель-Авів Рафі Менко та Роман Соркін.

Склад Ізраїлю: Томер Гінат, Роман Соркін, Ям Медар, Рафі Манко, Бар Тімор, Кадін Керрінгтон, Ювал Сассман, Ітай Сегев, Ідан Залмансон, Бен Шараф, Ноам Яаков, Габі Чачашвілі, Оз Блейзер, Адам Аріель і Ноам Доберат.

Зазначимо, що два матчі проти Ізраїлю відбудуться 23 та 25 листопада у Ризі. У розширений список "синьо-жовтих" увійшло 16 гравців.

Нагадаємо, збірна України у двох стартових зустрічах кваліфікації поступилася Словенії (73:87) та Португалії (77:79).