Каррі провів "серйозну розмову" з гравцями Голден Стейт через погані виступи в сезоні НБА

Зірка Голден Стейт Ворріорз Стеф Каррі, як справжній лідер, провів командну бесіду з одноклубниками на тлі поганих виступів у цьому сезоні.

Про це повідомляє ESPN.

Каррі зібрав одноклубників на розмову перед матчем проти Лейкерс (113:115) минулої ночі.

"Це точка перелому, яка, очевидно, показує, в якому напрямку може розвиватися наш сезон. Останні 14 ігор було дуже важко намагатися знайти якийсь імпульс або послідовність. Незважаючи на це, не можна втрачати дух і віру в те, що ми досить хороша команда, щоб розібратися з цим, тому що ця ліга безжалісна", – сказав "Шеф".

На думку 36-річного розігруючого, у його команди ще є можливість змінити ситуацію.

"Ця ліга змінюється від вікна до вікна, і коли ви копаєте собі таку яму, іноді буває важко з неї вилізти. Ми саме в тому вікні, де ми ще можемо відновити певний імпульс, незалежно від того, скільки тижнів до перерви (на зірковий вікенд) є вирішальними. Або ж ми опинилися в ситуації, коли ми біжимо на останніх силах. І ніхто не хоче бути в такому положенні".

Після поразки від Лейкерс Голден Стейт опустився на дев'яте місце Західної конференції, маючи баланс перемог 15-14.

Раніше стало відомо, що інша західна команда, а саме Даллас може надовго втратити свою головну зірку в особі Луки Дончича.