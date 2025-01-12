Багатскіс: Син Кличка доросте до статусу кандидата в збірну України

Максим Кличко, син ексчемпіона світу з боксу Віталія Кличка, може дорости до рівня збірної України з баскетболу.

Про це заявив головний тренер національної команди Айнарс Багатскіс порталу Sport-Express.ua.

"Кличко – цікавий хлопець, він величезний за своїми габаритами і просто грає з великим бажанням та енергією. І це надає достатньо простору маленьким гравцям. Звісно, йому треба додати в техніці при обіграші поблизу кільця.

Але за великим рахунком, він зараз здійснює перші кроки у дорослому баскетболі. Гадаю, цей рік у Франції піде йому на користь і він неодмінно доросте до статусу кандидата у збірну", – сказав Багатскіс.

У вересні повідомлялося, що Максим Кличко приєднався до тренувального табору чемпіонів Франції, Монако.

Нагадаємо, влітку Кличко дебютував за молодіжну збірну України влітку 2024 року. На чемпіонаті Європи в Дивізіоні В 19-річний центровий за 15 хвилин набирав 6.9 очка, 5.1 підбирання та 1.6 блок-шота.

У листопаді цього року син Віталія Кличка потрапив до розширеної заявки національної команди.