Даллас Дончича посилюється: до штабу Кідда приєднався колишній наставник Лейкерс

Досвідчений фахівець Френк Вогель отримав посаду консультанта у штабі наставника Далласа Джейсона Кідда.

Про це повідомив головний тренер Маверікс в інтерв'ю для журналіста Марка Штайна.

Вогель минулого сезону очолював Фінікс, але його було звільнено після провалу у першому раунді плейоф – Санз без шансів вилетіли від Міннесоти (0:4).

51-річний тренер також працював з Індіаною, Орландо та Лейкерс. Під його керівництвом "озерні" стали чемпіонами НБА-2020. Зазначимо, що Джейсон Кідд тоді був одним з асистентів Вогеля.

Нагадаємо, минулого сезону Маверікс Луки Дончича та Кайрі Ірвінга дійшли до фіналу НБА, де поступилися Бостону.