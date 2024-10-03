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Даллас Дончича посилюється: до штабу Кідда приєднався колишній наставник Лейкерс

Руслан Травкін — 3 жовтня, 20:03
Даллас Дончича посилюється: до штабу Кідда приєднався колишній наставник Лейкерс
Френк Вогель
x.com/MavsFansForLife

Досвідчений фахівець Френк Вогель отримав посаду консультанта у штабі наставника Далласа Джейсона Кідда.

Про це повідомив головний тренер Маверікс в інтерв'ю для журналіста Марка Штайна.

Вогель минулого сезону очолював Фінікс, але його було звільнено після провалу у першому раунді плейоф – Санз без шансів вилетіли від Міннесоти (0:4).

51-річний тренер також працював з Індіаною, Орландо та Лейкерс. Під його керівництвом "озерні" стали чемпіонами НБА-2020. Зазначимо, що Джейсон Кідд тоді був одним з асистентів Вогеля.

Нагадаємо, минулого сезону Маверікс Луки Дончича та Кайрі Ірвінга дійшли до фіналу НБА, де поступилися Бостону.

NBA Кідд Френк Вогель Лука Дончич Даллас Маверікс

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