Форварда Дніпра визнали MVP Суперліги у січні

Найкращим гравцем січня у Суперлізі визнано форварда Дніпра Володимира Конєва.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

Лідер дніпрян продемонстрував стабільну гру та допоміг команді виграти всі пʼять матчів, продовживши безпрограшну серію в сезоні-2024/25.

Конєв у виграних зустрічах із Черкаськими Мавпами, Запоріжжям, Кривбасом, Київ-Баскетом та Прикарпаттям-Говерлою в середньому набирав 17.2 очка, 6.2 підбирання, 3.6 передачі та 1.6 перехоплення, ставши із показником ефективності 21.0 бал найефективнішим гравцем місяця в Суперлізі.

На нагороду претендували 8 баскетболістів – представник кожної з команд чемпіонату, а визначався MVP традиційно голосуванням уболівальників, капітанів команд та голосами організатора змагань – ФБУ.

Результати голосування

Володимир Конєв – 9 балів Павло Буренко – 8 балів Андрій Хохоник – 7 балів Олександр Прозапас – 5 балів Михайло Бублик – 1 бал

Напередодні матч Дніпра та Старого Луцька був зупинений та перенесений через тривалу повітряну тривогу