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Форварда Дніпра визнали MVP Суперліги у січні

Олександр Булава — 3 лютого 2025, 19:23
Форварда Дніпра визнали MVP Суперліги у січні
ФБУ

Найкращим гравцем січня у Суперлізі визнано форварда Дніпра Володимира Конєва.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

Лідер дніпрян продемонстрував стабільну гру та допоміг команді виграти всі пʼять матчів, продовживши безпрограшну серію в сезоні-2024/25.

Конєв у виграних зустрічах із Черкаськими Мавпами, Запоріжжям, Кривбасом, Київ-Баскетом та Прикарпаттям-Говерлою в середньому набирав 17.2 очка, 6.2 підбирання, 3.6 передачі та 1.6 перехоплення, ставши із показником ефективності 21.0 бал найефективнішим гравцем місяця в Суперлізі.

На нагороду претендували 8 баскетболістів – представник кожної з команд чемпіонату, а визначався MVP традиційно голосуванням уболівальників, капітанів команд та голосами організатора змагань – ФБУ.

Результати голосування

  1. Володимир Конєв – 9 балів
  2. Павло Буренко – 8 балів
  3. Андрій Хохоник – 7 балів
  4. Олександр Прозапас – 5 балів
  5. Михайло Бублик – 1 бал

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