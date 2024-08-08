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Обмін в Голден Стейт відміняється. Маркканен продовжив контракт з Ютою

Руслан Травкін — 8 серпня, 04:06
Обмін в Голден Стейт відміняється. Маркканен продовжив контракт з Ютою

Фінський бігмен Лаурі Маркканен та Юта Джаз погодили новий контракт на суму 238 млн доларів.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі.

Через продовження контракту Лаурі стає не доступним для обміну у сезоні 2024/2025. Інтерес до Маркканена приписували Голден Стейт, але Ворріорз так і не змогли домовитися з Ютою про трейд.

27-річний Маркканен був обраний на драфті-2017 під №7. В НБА до переходу в Джаз баскетболіст виступав за Чикаго та Клівленд.

Минулого сезону Лаурі набирав 23,2 очка та робив 8,2 підбирання за 33 хвилини на паркеті.

Раніше ми повідомляли, що Кевін Дюрант став рекордсменом збірної США з баскетболу.

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