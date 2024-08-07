Перевершив чотириразову олімпійську чемпіонку. Кевін Дюрант став рекордсменом збірної США

Збірна США з баскетболу у матчі 1/4 фіналу Олімпійських ігор-2024 здолала збірну Бразилії (122:87).

Кевін Дюрант відіграв 17 хвилин, за які набрав 11 очок (4/6 двоочкові, 0/2 триочкові, 3/3 з лінії штрафних).

Загалом у форварда Фінікса тепер на Олімпіаді за збірну США 494 набраних очка, що дозволило йому обійти Лізу Леслі та стати рекордсменом національної збірною.

Леслі чотири рази у складі збірної США вигравала Олімпійські ігри (1996, 2000, 2004, 2008). На її рахунку 488 очок.

Третє місце в списку скорерів посідає Дайана Тауразі — 416. Кармело Ентоні йде слідом за нею — 336. Леброн Джеймс наразі посідає п'яте місце. Досвідчений гравець набрав 328 очок, але у нього буде ще два матчі, щоб покращити свій показник.