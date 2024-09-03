Віцечемпіон Суперліги зберіг у складі гравця збірної України

Захисник Олексій Соловйов погодив новий контракт із баскетбольним клубом Рівне.

Про це повідомила пресслужба рівнян.

У сезоні 2023/24 команда стала віцечемпіоном України. Баскетболіст набирав 14,3 очка + 3,8 підбирання + 2,2 результативні передачі за 26 хвилин на паркеті.

Влітку Олексій отримав дебютний виклик до збірної України та зіграв кілька товариських матчів.

Нагадаємо, іспанський Бетіс віддав молодого українського центрового в оренду до Альбасете.