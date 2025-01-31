Страшна річ, з якою довелося зіткнутися: Вейд втратив частину нирки через ракову пухлину
Легенда Маямі Хіт Двейн Вейд поділився зі своїми фанатами фактом того, що він був змушений лягти на операційний стіл через ракову пухлину.
Про це триразовий чемпіон НБА розповів у відео в Instagram.
Він мав проблеми зі шлунком і сечовипусканням, що змусило його звернутися до лікаря після "кількох років перерви у проходженні медогляду". Вейд розповів, що йому зробили сканування всього тіла, яке виявило пухлину на правій нирці.
Кілька лікарів рекомендували операцію, яку він зрештою переніс у грудні 2023 року.
Вейд розповів, що лікарі видалили 40% його правої нирки і що аналізи пухлини після видалення показали, що вона була раковою.
«Слава Богу, що я зробив операцію. Думаю, це був перший раз, коли моя сім'я, мій батько, мої діти побачили мене слабким. Той момент був, напевно, найслабшим місцем, у якому я коли-небудь опинявся у своєму житті.
Я боровся. Боровся. І одна річ, яку ти ніколи не хочеш робити як чоловік – це ніколи не хотіти, щоб твоя сім'я бачила тебе слабким. Ти не хочеш, щоб тебе сприймали слабким, і не хочеш, щоб тебе бачили у твої слабкі моменти. Але я мусив", – сказав "Флеш".
Нагадаємо, що Двейн Вейд завершив кар'єру після сезону-2018/19. Він є володарем кількох рекордів франшизи Маямі Хіт.
43-річний баскетболіст лідирує у рейтингу організації за очками, передачами, перехопленнями, іграми та зіграними хвилинами. Його 16-річна кар'єра в НБА включала 15 років у складі Хіт, три чемпіонські титули та звання MVP фіналу 2006 року.
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