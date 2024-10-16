На додачу до англійського клубу: рада НФЛ затвердила Бреді співвласником Рейдерс
Том Бреді та син
Легендарний гравець в американський футбол Том Бреді, який у серпі 2023 року став співвласником англійського Бірмінгема, отримав 5% акцій клубу Національної футбольної ліги Лас-Вегас Рейдерс.
Про це пише сайт НФЛ.
"Чудово, що Том Бреді хоче інвестувати в НФЛ. Він дуже переживає за цю гру. Він вірить у її майбутнє, і я думаю, що це лише сигнал", – сказав комісар Роджер Гуделл на після ради власників клубів ліги.
Член Залу слави Річард Сеймур, колишній одноклубник Бреді у Нью-Інгленд Петріотс, також придбав невелику частку команди.
Бреді, який за кар'єру 7 разів вигравав Супербоул, намагався отримати акції Лас-Вегаса з літа минулого року.
Нагадаємо, що Рейдерс обміняли у Джетс одну зі своїх головних зірок.