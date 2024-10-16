На додачу до англійського клубу: рада НФЛ затвердила Бреді співвласником Рейдерс

Легендарний гравець в американський футбол Том Бреді, який у серпі 2023 року став співвласником англійського Бірмінгема, отримав 5% акцій клубу Національної футбольної ліги Лас-Вегас Рейдерс.

Про це пише сайт НФЛ.

"Чудово, що Том Бреді хоче інвестувати в НФЛ.

Він дуже переживає за цю гру. Він вірить у її майбутнє, і я думаю, що це лише сигнал"

, – сказав комісар Роджер Гуделл на після ради власників клубів ліги.