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На додачу до англійського клубу: рада НФЛ затвердила Бреді співвласником Рейдерс

Руслан Травкін — 16 жовтня, 10:00
На додачу до англійського клубу: рада НФЛ затвердила Бреді співвласником Рейдерс
Том Бреді та син
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Легендарний гравець в американський футбол Том Бреді, який у серпі 2023 року став співвласником англійського Бірмінгема, отримав 5% акцій клубу Національної футбольної ліги Лас-Вегас Рейдерс.

Про це пише сайт НФЛ.

"Чудово, що Том Бреді хоче інвестувати в НФЛ. Він дуже переживає за цю гру. Він вірить у її майбутнє, і я думаю, що це лише сигнал", – сказав комісар Роджер Гуделл на після ради власників клубів ліги.

Член Залу слави Річард Сеймур, колишній одноклубник Бреді у Нью-Інгленд Петріотс, також придбав невелику частку команди.

Бреді, який за кар'єру 7 разів вигравав Супербоул, намагався отримати акції Лас-Вегаса з літа минулого року.

Нагадаємо, що Рейдерс обміняли у Джетс одну зі своїх головних зірок.

Том Бреді НФЛ Американський футбол Лас-Вегас Рейдерс

Том Бреді

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