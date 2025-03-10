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Колишній центровий Клівленда та низки клубів Євроліги був заарештований у Мілані

Олексій Погорелов — 10 березня 2025, 16:00
Самардо Семюелс
Самардо Семюелс
AFP

Колишній центровий НБА і Євроліги Самардо Семюелс був заарештований в Мілані за переслідування і порушення судового заборонного припису щодо двох орендарів.

Про це повідомляє Il Giorno.

Семюелс жив у багатоквартирному будинку в Мілані, де сусіди неодноразово заявляли на нього в поліцію. З 23 лютого по 6 березня його дії призвели до п'яти окремих втручань правоохоронних органів.

У ніч арешту жінка зателефонувала в поліцію і повідомила, що 36-річний ямаєць заблокував коридор, не даючи їй, її чоловікові і двом малолітнім дітям увійти в їхній будинок. Сім'я була змушена сховатися в підвалі будинку, а діти, як повідомляється, плакали від страху.

Коли поліція прибула до квартири Семюелса, вона застала його з гучно включеною музикою, алкоголем і собакою породи кане-корсо, яка була на прив'язі. Поліцейські наказали баскетболісту зробити музику тихіше, прибрати собаку і показати своє посвідчення. Він зробив вигляд, що не розуміє італійської, і під приводом того, що забирає собаку, зачинився у своїй квартирі. Однак після консультації з адвокатом він врешті-решт назвав себе і був доставлений до поліцейського відділку.

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Це була не перша сутичка Семюелса з поліцією. Наприкінці 2017 року, також у Мілані, спортсмен припаркував свій Porsche Panamera на місці для інвалідів. Коли жінка попросила звільнити місце, Семюелс вийшов з машини, образив її та кілька разів вдарив кулаками по капоту її автомобіля.

Самардо Семюелс розпочав свою кар'єру в команді Клівленд Кавальєрс у 2010 році. Пізніше він грав за команди Євроліги, такі як Мілан та Барселона. В останні роки Семюелс виступав у чемпіонатах Венесуели, Косово, Лівану та Південної Кореї.

Нагадаємо, що нещодавно проблеми із законом виникли у зірки НБА Джиммі Батлера. На новачка Голден Стейт подали позов до суду.

Барселона баскетбол Євроліга Мілан НБА Клівленд Кавальєрс

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