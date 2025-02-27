Колишній гравець Лейкерс хоче грати за збірну Гвінеї

Колишній гравець Детройта та Лейкерс Секу Думбуя хоче грати за збірну Гвінеї.

Про це повідомляє BasketNews.

24-річний гравець народився в Гвінеї і прожив там перші 9 років свого життя, перш ніж з батьками переїхати до Франції. У складі збірної Франції виграв чемпіонат Європи U-18 у 2016 році, але за головну національну команду так і не дебютував.

Баскетбольна федерація Гвінеї веде з ним переговори вже кілька місяців, щоб залучити гравця до Афробаскету-2025.

Секу був обраний на драфті-2019 року під №15. За 3 років у лізі провів 96 матчів. Його показники: 5,6 очка та 2,8 підбирання. Наразі він грає за баскетбольний клуб Андорра з іспанської Ліги ACB.

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