Дончич: Я та Леброн повинні робити різницю в матчах
Лука Дончич
Getty Images
Атакувальний захисник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич назвав двох гравців команди, які повинні вести її за собою.
Слова баскетболіста наводить ESPN.
"Я вважаю, що ми з Леброном повинні стати тими хлопцями, які робитимуть різницю. Я повинен грати краще та більше говорити. У першій чверті я зірвав голос і надалі мовчав – цього мені не слід було робити.
Гадаю, ми заспокоїлись на тлі добрих матчів, а цього не варто було робити", – розповів Дончич.
Наразі Лейкерс посідають четверте місце у Західній конференції, маючи баланс перемог 43:28.
У наступному матчі Лос-Анджелес зіграють проти Індіани – зустріч відбудеться у четвер, 27 березня, о 01:30 за київським часом.
Зазначимо, що сьогодні вночі Дончич та компанія неочікувано поступились Орландо.