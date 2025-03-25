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Дончич: Я та Леброн повинні робити різницю в матчах

Володимир Максименко — 25 березня 2025, 07:54
Дончич: Я та Леброн повинні робити різницю в матчах
Лука Дончич
Getty Images

Атакувальний захисник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич назвав двох гравців команди, які повинні вести її за собою.

Слова баскетболіста наводить ESPN.

"Я вважаю, що ми з Леброном повинні стати тими хлопцями, які робитимуть різницю. Я повинен грати краще та більше говорити. У першій чверті я зірвав голос і надалі мовчав – цього мені не слід було робити.

Гадаю, ми заспокоїлись на тлі добрих матчів, а цього не варто було робити", – розповів Дончич.

Наразі Лейкерс посідають четверте місце у Західній конференції, маючи баланс перемог 43:28.

У наступному матчі Лос-Анджелес зіграють проти Індіани – зустріч відбудеться у четвер, 27 березня, о 01:30 за київським часом.

Зазначимо, що сьогодні вночі Дончич та компанія неочікувано поступились Орландо.

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