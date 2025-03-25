Дончич: Я та Леброн повинні робити різницю в матчах

Атакувальний захисник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич назвав двох гравців команди, які повинні вести її за собою.

Слова баскетболіста наводить ESPN.

"Я вважаю, що ми з Леброном повинні стати тими хлопцями, які робитимуть різницю. Я повинен грати краще та більше говорити. У першій чверті я зірвав голос і надалі мовчав – цього мені не слід було робити.

Гадаю, ми заспокоїлись на тлі добрих матчів, а цього не варто було робити", – розповів Дончич.