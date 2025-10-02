Українська правда
Все повертається назад? Дончич важить більше, ніж на старті минулого сезону

Олексій Погорелов — 2 жовтня 2025, 12:25
Лука Дончич
Лука Дончич
Лос-Анджелес Лейкерс

Фанати Лос-Анджелес Лейкерс вже почали хвилюватися через те, що вага зірки їхньої команди Луки Дончича виявилася більшою, ніж перед початком минулого сезону.

Про це повідомляє BasketNews.

Під час медіа-дня Лейкерс стало відомо, що заявлена вага Дончича становить 111 кг, що на 7 кг більше, ніж він важив (104 кг) перед стартом кампанії-2024/25, яку він розпочинав ще у складі Даллас Маверікс.

Варто зазначити, що саме вага Дончича нібито була однією з причин, чому Даллас вирішив відмовитися від свого франчайза по ходу сезону, відправивши його в Лейкерс в обмін на Ентоні Девіса. Повідомлялося, що у період відновлення від травми Лука важив 122,5 кг, що давало йому статус одного з найважкіших гравців в НБА.

Ніко Гаррісон – генменеджер Далласа, який обміняв Дончича, у 2013-му втратив Каррі для Nike

Проте минулого літа Дончич змінив себе. 26-річний словенець помітно схуд, втративши приблизно 14 кг. Він опинився на обкладинці відомого журналу Men's Health, у якому розповідалося про його дієту.

Пізніше Лука Дончич у складі збірної Словенії поїхав на Євробаскет-2025, де дотягнув її до чвертьфіналу. Там словенці програли майбутньому чемпіону Європи в особі збірної Німеччини (91:99).

