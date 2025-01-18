Дніпро розібрався із Запоріжжям у Суперлізі

У суботу, 18 січня, відбувся один матч регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, в якому Дніпро на домашньому майданчику обіграв Запоріжжя.

Поєдинок завершився з рахунком 80:60.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Станіслав Тимофеєнко, у якого 19 очок в активі. Водночас найефективнішим став Володимир Конєв – 16 очок, 9 підбирань, 2 передачі, 2 блок-шоти.

Для дніпрян це була 13 перемога у сезоні, які зі 100% показником продовжує очолювати турнірну таблицю. Запоріжжя з 6 перемогами у 17 матчах займає шосту сходинку.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

Регулярний чемпіонат, 18 січня

Запоріжжя – Дніпро 60:80 (7:21, 21:22, 16:22, 16:15)

Запоріжжя: Дмитренко 17 + 8 підбирань + 2 передачі, Ніколайчук 10 + 5 підбирань, Бах 9, Хохоник 6 + 13 передач - 4 втрати, Кабанов 6 — старт, Петренко 6, Буц 5, Новіков 1, Величко 0

Дніпро: Тимофеєнко 19 + 5 підбирань + 3 передачі - 4 втрати, Конєв 16 + 9 підбирань + 2 блок-шота, Сипало 7 + 5 підбирань + 3 передачі + 2 блок-шота, Дубоненко 3, Горобченко 0 — старт, Закурдаєв 14 + 5 передач + 4 підбирання, Загреба 9 + 9 підбирань, Ліщина 4, Сорочан 4, Бондарчук 4, Коротченко 0, Попов 0

Нагадаємо, напередодні Дніпро не зміг дограти матч чемпіонату з Кривбасом. Зустріч було перенесено через затяжну повітряну тривогу в Україні.