Чемпіон Суперліги Дніпро отримав суперника у кваліфікації Кубку Європи ФІБА: українська команда зіграє проти румунської Корони Брашов.

Про це пише ФБУ.

Попередньо матчі кваліфікації відбудуться 24 вересня та 1 жовтня. Як сіяна команда перший матч дніпряни зіграють на виїзді, а другим буде номінально домашній матч.

В минулому сезоні в кваліфікації Дніпро зустрічався з румунською Констанцою і тоді за домовленістю сторін обидва матчі пройшли на майданчику суперника. Дніпро тоді поступився Констанці, але як "лакі-лузер" отримав путівку в основний раунд Кубка Європи ФІБА.

Переможець пари Дніпро – Корона Брашов за підсумком двох матчів вийде до основного раунду, де потрапить до групи С, де точно зіграє турецький Петкімспор, а також можуть зіграти румунська Орадя і кіпрський АЕК Ларнака.

Корона Брашов в чемпіонаті Румунії в минулому сезоні стала 5-ю в регулярному чемпіонаті, в першому раунді плейоф поступилась Волунтарі тренера національної збірної України Айнарса Багатскіса 1:3, а потім у втішному плейоф за 5-8 місця здолала Крайову 2:0 та Аржеш Пітешті 2:0, фінішувавши на 5 місці.

У минулому сезоні Дніпро вдруге поспіль став чемпіоном України, вигравши фінальну серію у Київ-Баскета.