Даллас може приєднатися до елітної компанії, повторивши ганебне досягнення НБА
Останні погані новини щодо травми Кайрі Ірвінга ставлять під загрозу шанси Даллас Маверікс на вихід в постсезон.
Сьогодні стало відомо, що Ірвінг більше не зіграє в цьому сезоні, зазнавши серйозної травми лівого коліна. І це сильно вплине на результати команди, яка минулого року грала в Фіналі НБА.
Якщо Маверікс фінішують поза Топ-10 Заходу, вони стануть тільки п'ятою командою за останні 25 сезонів, яка після участі в Фіналі НБА не змогла наступного сезону вийти в плейоф.
Даллас приєднається до таких команд, як Лейкерс-2004/05, Маямі-2014/15, Клівленд-2018/19 та Голден Стейт-2019/20.
На даний момент техасьці посідають десяте місце на Заході, яке дає право зіграти в плей-ін. Даллас має перевагу в чотири перемоги від Фінікса, який іде одинадцятим, за 20 матчів до кінця регулярного сезону.
Раніше стало відомо, що керівництво Даллас Маверікс вирішило "порадувати" своїх фанатів, підвищивши ціни на сезонні абонементи.