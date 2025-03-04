Даллас може приєднатися до елітної компанії, повторивши ганебне досягнення НБА

Останні погані новини щодо травми Кайрі Ірвінга ставлять під загрозу шанси Даллас Маверікс на вихід в постсезон.

Сьогодні стало відомо, що Ірвінг більше не зіграє в цьому сезоні, зазнавши серйозної травми лівого коліна. І це сильно вплине на результати команди, яка минулого року грала в Фіналі НБА.

Якщо Маверікс фінішують поза Топ-10 Заходу, вони стануть тільки п'ятою командою за останні 25 сезонів, яка після участі в Фіналі НБА не змогла наступного сезону вийти в плейоф.

Даллас приєднається до таких команд, як Лейкерс-2004/05, Маямі-2014/15, Клівленд-2018/19 та Голден Стейт-2019/20.

The Dallas Mavericks are currently 10th in the Western Conference standings.



Only four teams in the last 25 seasons missed the playoffs in the season after reaching the NBA Finals. pic.twitter.com/HgH9NaFUme — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 4, 2025

На даний момент техасьці посідають десяте місце на Заході, яке дає право зіграти в плей-ін. Даллас має перевагу в чотири перемоги від Фінікса, який іде одинадцятим, за 20 матчів до кінця регулярного сезону.

Раніше стало відомо, що керівництво Даллас Маверікс вирішило "порадувати" своїх фанатів, підвищивши ціни на сезонні абонементи.