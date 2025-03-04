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Даллас може приєднатися до елітної компанії, повторивши ганебне досягнення НБА

Олексій Погорелов — 4 березня 2025, 21:15
Макс Крісті та Клей Томпсон
Макс Крісті та Клей Томпсон
Даллас Маверікс

Останні погані новини щодо травми Кайрі Ірвінга ставлять під загрозу шанси Даллас Маверікс на вихід в постсезон.

Сьогодні стало відомо, що Ірвінг більше не зіграє в цьому сезоні, зазнавши серйозної травми лівого коліна. І це сильно вплине на результати команди, яка минулого року грала в Фіналі НБА.

Якщо Маверікс фінішують поза Топ-10 Заходу, вони стануть тільки п'ятою командою за останні 25 сезонів, яка після участі в Фіналі НБА не змогла наступного сезону вийти в плейоф.

Даллас приєднається до таких команд, як Лейкерс-2004/05, Маямі-2014/15, Клівленд-2018/19 та Голден Стейт-2019/20.

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На даний момент техасьці посідають десяте місце на Заході, яке дає право зіграти в плей-ін. Даллас має перевагу в чотири перемоги від Фінікса, який іде одинадцятим, за 20 матчів до кінця регулярного сезону.

Раніше стало відомо, що керівництво Даллас Маверікс вирішило "порадувати" своїх фанатів, підвищивши ціни на сезонні абонементи.

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