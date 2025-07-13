Зірка Чикаго може залишити команду через проблеми з підписанням нового контракту

Майбутнє Джоша Гідді у складі Чикаго Буллз підвисло у повітрі через невизначеність із його новим контрактом.

Про це повідомляє Джейк Фішер.

У той час, як деякі ветерани "биків" відвідали матчі своєї команди у Літній лізі НБА, Гідді пропустив їх.

За інформацією джерела, Гідді віддалився від команди через проблеми у переговорах щодо нового контракту. Наразі 22-річний австралієць перебуває у статусі обмежено вільного агента, що дає змогу Чикаго повторити будья-яку пропозицію, яку отримає баскетболіст.

Повідомляється, що Гідді розраховує на контракт у розмірі 30 мільйонів доларів на сезон, у той час як Чикаго не готовий запропонувати йому такі гроші.

Josh Giddey is in Las Vegas, but has noticeably been absent from both Bulls games at Summer League. Several veterans just sat courtside here. Certainly seems like an indication that negotiations between the point guard and Chicago are not trending in an amicable direction. — Jake Fischer (@JakeLFischer) July 13, 2025

Минулий сезон став для Джоша Гідді першим у складі Буллз. Він взяв участь у 70 матчах, у яких набирав у середньому 14,6 очка, 8,1 підбирання та 7,2 передачі.

Гідді став лише третім гравцем в історії франшизи (після Майкла Джордана та Скотті Піппена), який за один сезон набрав щонайменше 1 000 очок, зробив 500 підбирань та 500 результативних передач.

Раніше з'явилася інформація, що Джейсон Тейтум закликає Деміана Лілларда підписатися із Бостоном.