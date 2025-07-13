Зірка Чикаго може залишити команду через проблеми з підписанням нового контракту
Майбутнє Джоша Гідді у складі Чикаго Буллз підвисло у повітрі через невизначеність із його новим контрактом.
Про це повідомляє Джейк Фішер.
У той час, як деякі ветерани "биків" відвідали матчі своєї команди у Літній лізі НБА, Гідді пропустив їх.
За інформацією джерела, Гідді віддалився від команди через проблеми у переговорах щодо нового контракту. Наразі 22-річний австралієць перебуває у статусі обмежено вільного агента, що дає змогу Чикаго повторити будья-яку пропозицію, яку отримає баскетболіст.
Повідомляється, що Гідді розраховує на контракт у розмірі 30 мільйонів доларів на сезон, у той час як Чикаго не готовий запропонувати йому такі гроші.
Минулий сезон став для Джоша Гідді першим у складі Буллз. Він взяв участь у 70 матчах, у яких набирав у середньому 14,6 очка, 8,1 підбирання та 7,2 передачі.
Гідді став лише третім гравцем в історії франшизи (після Майкла Джордана та Скотті Піппена), який за один сезон набрав щонайменше 1 000 очок, зробив 500 підбирань та 500 результативних передач.
Раніше з'явилася інформація, що Джейсон Тейтум закликає Деміана Лілларда підписатися із Бостоном.