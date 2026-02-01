Клівленд та Сакраменто за участі Чикаго здійснили обмін гравцями – ESPN

Клівленд та Сакраменто здійснили обмін гравцями – також до трейду долучився й Чикаго.

Про це повідомили у ESPN .

Так, Кінгз отримали форварда Де'Андре Хантера, віддавши Кавальєрс Денніса Шредера та Кеона Елліса. Чикаго, своєю чергою, отримає Даріо Шарича з Сакраменто та два пікі другого драфту.

Клівленд завдяки цій угоди зменшить витрати на зарплату та, відповідно податок на розкіш – вигода клубу оцінюється у 50 мільйонів доларів.

Щодо Шарича, то його контракт з Сакраменто добігає завершення і франшиза хотіла б його позбутись, зекономивши ще понад 5 мільйонів доларів – забрати хорвата погодились у Чикаго.

Хатер в цьому сезоні зіграв 43 матчі, в яких в середньому набирав по 14 очок, Шредер – 40 та 12.8, Елліс – 43/5.6, а на рахунку Шарича лише п'ять ігор – в середньому 1 очко за 8.2 хвилини на паркеті.

