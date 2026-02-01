Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Клівленд та Сакраменто за участі Чикаго здійснили обмін гравцями – ESPN

Володимир Максименко — 1 лютого 2026, 09:48
Клівленд та Сакраменто за участі Чикаго здійснили обмін гравцями – ESPN
Денніс Шредер
НБА

Клівленд та Сакраменто здійснили обмін гравцями – також до трейду долучився й Чикаго.

Про це повідомили у ESPN .

Так, Кінгз отримали форварда Де'Андре Хантера, віддавши Кавальєрс Денніса Шредера та Кеона Елліса. Чикаго, своєю чергою, отримає Даріо Шарича з Сакраменто та два пікі другого драфту.

Клівленд завдяки цій угоди зменшить витрати на зарплату та, відповідно податок на розкіш – вигода клубу оцінюється у 50 мільйонів доларів.  

Щодо Шарича, то його контракт з Сакраменто добігає завершення і франшиза хотіла б його позбутись, зекономивши ще понад 5 мільйонів доларів – забрати хорвата погодились у Чикаго. 

Хатер в цьому сезоні зіграв 43 матчі, в яких в середньому набирав по 14 очок, Шредер – 40 та 12.8, Елліс – 43/5.6, а на рахунку Шарича лише п'ять ігор – в середньому 1 очко за 8.2 хвилини на паркеті.

Раніше повідомлялось, що Денніс Шредер отримав дискваліфікацію через спробу вдарити Луку Дончича.

НБА Клівленд Кавальєрс Чикаго Буллз Сакраменто Кінгз

Чикаго Буллз

Чикаго переграв Маямі, Даллас поступився Х'юстону в НБА
Юта без Михайлюка зазнала нищівної поразки від Шарлотт, Індіана переграла Маямі в НБА
Матч Чикаго – Маямі перенесли через конденсат на паркеті
Лідер Чикаго пропустить 2-3 тижні через травму
Захисник Чикаго оформив найшвидший тріпл-дабл в історії франшизи

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік