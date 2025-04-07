Шакіл О'Ніл: Я змусив би Холмгрена та Вембаньяму піти з баскетболу

Легенда НБА Шакіл О'Ніл запевнив, що він знищив би на паркеті Віктора Вембаньяму та Чета Холмгрена, якби вони грали в одну епоху.

Слова чотириразового чемпіона НБА наводить BasketNews.

Баскетбольні експерти сходяться в думці, що бігмени Сан-Антоніо та Оклахоми будуть домінувати в лізі найближчим часом. І як би "Дизель" не любив цих гравців, він вважає, що у них не було б жодного шансу в протистоянні з ним.

"Ненавиджу переносити себе вперед у часі, але я б змусив обох цих вилупків зав'язати з баскетболом. О, так, я б заїхав їм у спину і врізав би ліктем прямо в довбаний рот. Вони б цілу ніч кидали триочкові, і якщо б вони промахувалися, я проходив їх у пості, а вони кричали б про три секунди (у фарбі)", – сказав Шак.

Нагадаємо, що в лютому стало відомо про проблему Віктора Вембаньями зі здоров'ям, через яку лідер Сан-Антоніо більше не зіграє цього сезону.

А Чет Холмгрен минулої ночі (на 7 квітня) не допоміг Оклахомі зупинити Лейкерс, які здобули розгромну перемогу в межах регулярного сезону НБА.