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Один з лідерів Х'юстона отримав дискваліфікацію через удар в пах одноклубнику Михайлюка

Олексій Погорелов — 3 квітня 2025, 10:28
Діллон Брукс
Діллон Брукс
ClutchPoints

Свінгмен Х'юстона Діллон Брукс пропустить наступний матч своєї команди через дискваліфікацію.

Про це повідомляє ESPN.

Минулої ночі на п'ятій хвилині матчу між Рокетс та Ютою (143:105) 29-річний баскетболіст ударив ногою в пах захиснику Джаз Колліну Секстону. За цю дію Брукс отримав технічний фол.

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Цей технічний фол став для гравця вже 16-м цього сезону. Згідно з регламентом НБА, Брукс буде змушений пропустити наступну гру своєї команди. Діллон не зможе допомогти Х'юстону у поєдинку проти Оклахоми, який відбудеться в ніч на 5 квітня.

Цього сезону Діллон Брукс зіграв у 72 матчах, у яких набирав у середньом 13,9 очка, 3,7 підбирання та 1,7 передачі. Рокетс посідають друге місце Західної конференції з балансом перемог 50-27.

Раніше стало відомо, що НБА почне розслідування "пістолетного" жесту Джа Моранта, через який зірка Мемфіса може отримати чергову дискваліфікацію.

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