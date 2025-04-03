Один з лідерів Х'юстона отримав дискваліфікацію через удар в пах одноклубнику Михайлюка

Свінгмен Х'юстона Діллон Брукс пропустить наступний матч своєї команди через дискваліфікацію.

Про це повідомляє ESPN.

Минулої ночі на п'ятій хвилині матчу між Рокетс та Ютою (143:105) 29-річний баскетболіст ударив ногою в пах захиснику Джаз Колліну Секстону. За цю дію Брукс отримав технічний фол.

Dillon Brooks got a technical foul after kicking Collin Sexton 😬



It's his 16th tech this season which will lead to a one-game suspension pic.twitter.com/p9hiXgnhJc — Bleacher Report (@BleacherReport) April 3, 2025

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Цей технічний фол став для гравця вже 16-м цього сезону. Згідно з регламентом НБА, Брукс буде змушений пропустити наступну гру своєї команди. Діллон не зможе допомогти Х'юстону у поєдинку проти Оклахоми, який відбудеться в ніч на 5 квітня.

Цього сезону Діллон Брукс зіграв у 72 матчах, у яких набирав у середньом 13,9 очка, 3,7 підбирання та 1,7 передачі. Рокетс посідають друге місце Західної конференції з балансом перемог 50-27.

Раніше стало відомо, що НБА почне розслідування "пістолетного" жесту Джа Моранта, через який зірка Мемфіса може отримати чергову дискваліфікацію.