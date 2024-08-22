Жіноча збірна України U-16 розгромно програла Нідерландам на чемпіонаті Європи

Жіноча збірна України віком до 16 років з баскетболу програла Нідерландам в матчі за 9-16 місця чемпіонату Європи-2024 у Дивізіоні B.

Поєдинок завершився з рахунком 75:47. Найрезультативнішою в складі України стала Домініка Мурзова, яка загалом в матчі набрала 18 очок.

Ця поразка означає, що українки зіграють за 13-16 місця. Перша зустріч відбудеться завтра, о 14:00 за київським часом проти Ісландії.

Чемпіонат Європи U-16 серед жінок

Матч за 9-16 місця, 22 серпня

Нідерланди — Україна 75:47 (25:7, 16:18, 10:11, 24:11)

Україна: Анісімова 9, Максимчук 4 + 5 підбирань + 5 передач, Домініка Мурзова 18, Петришак 0, Гаврильчик 0 – старт; Даліла Мурзова 9 + 9 підбирань, Подоляко 5, Коломієць 2, Космач 0, Позняковська 0

Раніше чоловіча збірна U-16 зуміла обіграти команду Ірландії. Матч проходив у межах мінітурніру за 17-22 місця на чемпіонаті Європи.