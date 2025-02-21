Будинок зірки Мемфіса пограбували прямо під час матчу

Зірковий розігруючий Мемфіс Гріззліс Джа Морант став жертвою пограбування та зазнав суттєвих збитків.

Про це повідомляє TMZ Sports.

Інцидент стався у грудні під час матчу його команди проти Голден Стейт. У поліцейських звітах вказано, що загальна сума збитків склала мільйон доларів.

Зазначається, що будинок Моранта пограбували ті самі злочинці, від яких раніше постраждали Тревіс Келсі та Джо Берроу.

Раніше повідомлялось, що баскетболіст залишився без сезонних нагород НБА.