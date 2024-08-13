Дякуємо, чемпіоне: Бостон попрощався з Михайлюком

Клуб національної баскетбольної асоціації Бостон Селтікс попрощався з українським центровим Святославом Михайлюком.

Про це йдеться в повідомленні клубу в Instagram.

"Дякуємо, чемпіоне", — йдеться у повідомленні.

Напередодні Михайлюк став гравцем Юти. 27-річний гравець отримав 4-річний контракт на 15 млн доларів.

Нагадаємо, Святослав із Селтіком у минулому сезоні здобув чемпіонський титул НБА. На рахунку українця 41 матч. Він в середньому набирав за гру 4,0 очка, 1,2 підбирання та 0,9 передачі.