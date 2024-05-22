Фінал Східної конференції НБА: Бостон без Михайлюка в овертаймі здолав Індіану

У ніч на 22 травня відбувся перший матч фіналу Східної конференції Національної баскетбольної асоціації (НБА), в якому Бостон переміг Індіану.

Поєдинок завершився з рахунком 133:128. Найкращим гравцем зустрічі став форвард Бостона Джейсон Тейтум, який набрав 36 очок, зробив 12 підбирань та 4 передачі. Українець Святослав Михайлюк всю гру провів у запасі.

Варто зазначити, що найкращий в цьому матчі гравець Індіани опинився лише на 4 місці загального рейтингу. Ним став захисник Тайріс Хелібертон, в активі якого 25 очок, 3 підбирання та 10 передач.

НБА — фінал Східної конференції

22 травня

Бостон — Індіана 133:128 ОТ (34:31, 30:33, 30:29, 23:24, 16:11)

Рахунок серії — 1:0.

Наступний поєдинок відбудеться 24 травня в Бостоні.

Нагадаємо, у фінал Заходу вийшли Даллас, який виявився сильнішим за Оклахому-Сіті, та Міннесота, що зробила камбек у грі з Денвером та вперше за 20 років пробилася до фіналу конференції.