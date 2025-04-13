БК Дніпро – Черкаські Мавпи: онлайн-відеотрансляція матчу плейоф Суперліги

У неділю, 13 квітня, відбудеться перший матч півфінальної серії плейоф чемпіонату України з баскетболу між Дніпром та Черкаськими Мавпами.

Стартовий свисток заплановано на 13:00 за київським часом. В прямому етері поєдинок транслюватиме Youtube-канал ФБУ та сайт "Чемпіон". Матч відповідь відбудеться 16 квітня.

БК Дніпро – Черкаські мавпи: відеотрансляція матчу

Нагадаємо, у чвертьфіналі дніпряни здолали Говерлу, а черкаський колектив виявився сильнішим за Кривбас – обидві серії завершились із рахунком 2:0.

В іншому півфіналі Київ-Баскет зіграє проти Рівного – матчі відбудуться 14 та 17 квітня.

Раніше повідомлялось, що Рівне встановило один з кращих снайперських показників сезону Суперліги.