ЛаВар Болл: Навіть з ампутованою ногою я можу перемогти Джордана у грі один на один

ЛаВар Болл знову вийшов на медіа-сцену, щоб поділитися черговим гучним заголовком про Майкла Джордана.

Про це повідомляє BasketNews.

У минулі роки батько Лонзо та ЛаМело неодноразово заявляв, що він переможе Ем Джея у грі один на один. І навіть після ампутації ноги у лютому цього року ЛаВар не втратив віри у свої шанси проти "Його Повітряності".

"Ви ж знаєте, що я можу це зробити. Цілий день, кожен день. Я позбувся ноги, щоб наші шанси булі рівними", – сказав Болл.

Lavar Ball got it saying he can beat MJ with one foot 😂 Always in good spirits 🔥 (via kidwithhats/TT) pic.twitter.com/Tnw821iNl4 — Swish Cultures (@swishcultures_) September 30, 2025

Взимку цього року ЛаВару Боллу ампутували праву ногу через "серйозну проблему медичного характеру". Пізніше стало відомо, що дана медична проблема була викликана інфекцією стопи, спричиненою діабетом.

Нагадаємо, що наступний регулярний сезон НБА один із синів ЛаВара розпочне в новій команді – наприкінці червня Лонзо опинився у найкращій команді Східної конференції минулої регулярки.

