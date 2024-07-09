Пустовий змінив клуб в чемпіонаті Іспанії

Центровий збірної України Артем Пустовий перейшов в іспанський клуб Ховентуд.

Про це повідомляє пресслужба команди.

32-річний українець підписав однорічний контракт. Деталі угоди не розголошуються.

Попереднім клубом Пустового був Обрадойро, в якому він набирав 13,5 очка, здійснював 6,1 підбирання та 1,6 блоку в матчах чемпіонату Іспанії. Утім команда українця не змогла зберегти прописку в Лізі АСВ за підсумками сезону-2023/24.

💥 Artem Pustovyi, un jugador de garanties a l’ACB per a la pintura verd-i-negra



🤝 La Penya i el pivot internacional ucraïnès han arribat a un acord per a la pròxima temporada



🔗 La notícia: https://t.co/Hxn92RrtVL



👋 Benvingut, Artem!#BadalonaÉsFutur pic.twitter.com/T68RB894pb — Club Joventut Badalona (@Penya1930) July 9, 2024

До цього Артем в Іспанії встиг пограти за Барселону, Гран-Канарію та Мурсію. Загалом для нього це буде десятий сезон в іспанській першості.