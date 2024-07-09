Пустовий змінив клуб в чемпіонаті Іспанії
Центровий збірної України Артем Пустовий перейшов в іспанський клуб Ховентуд.
Про це повідомляє пресслужба команди.
32-річний українець підписав однорічний контракт. Деталі угоди не розголошуються.
Попереднім клубом Пустового був Обрадойро, в якому він набирав 13,5 очка, здійснював 6,1 підбирання та 1,6 блоку в матчах чемпіонату Іспанії. Утім команда українця не змогла зберегти прописку в Лізі АСВ за підсумками сезону-2023/24.
До цього Артем в Іспанії встиг пограти за Барселону, Гран-Канарію та Мурсію. Загалом для нього це буде десятий сезон в іспанській першості.