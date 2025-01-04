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Пустовий набрав 12 очок у матчі Єврокубку

Руслан Травкін — 4 січня 2025, 10:20
Пустовий набрав 12 очок у матчі Єврокубку
Артем Пустовий
facebook.com/Penya1930/

Центровий збірної України Артем Пустовий набрав 12 очок у матчі Єврокубку.

Це не врятувало його Ховентуд від поразки. Іспанський клуб на виїзді поступився литовському Вулвз із рахунком 80:91.

Пустовий провів на паркеті 26 хвилин, реалізував 6/9 двоочкових кидків. Також на його рахунку 4 підбирання та 2 блок-шоти.

У пасиві українця 4 фоли та 2 втрати. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "-6".

Клуб із Бадалони з результатом 4-9 посідає 9-те місце у групі А. Від 6-го місця, яке дає пряму путівку до плейоф "Пенья" відстає на три перемоги за 5 турів до кінця групового етапу.

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