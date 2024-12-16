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12 очок Пустового допомогли Ховентуду здобути перемогу в чемпіонаті Іспанії

Руслан Травкін — 16 грудня 2024, 09:14
12 очок Пустового допомогли Ховентуду здобути перемогу в чемпіонаті Іспанії
Артем Пустовий
Joventud Badalona

Артем Пустовий допоміг Ховентуду здобути перемогу в 11 турі чемпіонату Іспанії з баскетболу над Тенеріфе (93:86).

Лідер збірної України отримав від тренерів 17 хвилин ігрового часу.

За цей період він набрав 12 очок (5/6 двоочкові, 2/3 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 1 передачу, поставив 1 блок-шот.

У пасиві українця 2 фоли. Втрат не робив. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "+6".

Нагадаємо, в матчі НБА Даллас та Голден Стейт оформили рекордну кількість триочкових в одному матчі.

баскетбол Артем Пустовий Ховентуд

Артем Пустовий

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