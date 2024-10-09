Український форвард змінив команду в Естонії

Український форвард Артем Ковальов, який розпочав сезон у Калев Крамо, продовжить свої виступи в іншому естонському клубі Кейла Кулбет.

Про це повідомляє ФБУ.

"Я радий приєднатися до команди. Я багато чув про уболівальників Кейли, що вони найбільш активні та голосні вболівальники в лізі. Я завжди хотів би бачити повний зал на домашніх іграх", – сказав 26-річний Ковальов після переходу в команду.

Дебютувати за новий колектив форвард зможе вже сьогодні, 9 жовтня, в матчі латвійсько-естонської ліги проти ТалТех Алекси.

В Кейлі Кулбет цього сезону грають двоє українців – Андрій Мироненко та Ігор Сергєєв.

У складі Калева Крамо Ковальов встиг відіграти лише два матчі – у кваліфікації Ліги чемпіонів зіграв лише одну хвилину, а минулого четверга набрав 4 очки за 11 хвилин у матчі з ризьким ВЕФом у ЛЕБЛ.

Минулого року Ковальов набирав у середньому 18,3 очка, 9,3 підбирання та 1,5 блокшота в 19 матчах латвійсько-естонської першості у складі Віймсі.