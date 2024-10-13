Американський мільярдер розповів, чому продав Даллас Маверікс

Американський підприємець-мільярдер Марк Кьюбан продав баскетбольний клуб НБА Даллас Маверікс через своїх дітей.

Про це Кьюбан розповів у подкасті з Шакілом О'Нілом. Слова Марка цитує портал Basketball Sphere:

"Я продав команду з двох причин: перша – моїм дітям 15, 18 і 21 рік. Це чинить на них великий тиск, коли я стаю старшим, щоб прийняти рішення: чи будуть вони керувати командою? У деяких сім'ях це спрацювало, а інші діти просто ненавидять це, залишаються ображеними. Я не хочу ставити своїх дітей у таке становище. А по-друге, я завжди мав переваги, коли прийшов сюди.

Але те, що відбувається зараз... Ви бачили це на прикладі Голден Стейт, а тепер і Бостона. Все зосереджено навколо арени. Арена стає центральною точкою для більшого розвитку нерухомості. Я нічого про це не знаю. І для мене вкласти 1 мільярд доларів і залучити партнера, який буде керувати цим для мене, це великий ризик. 100 людей прийдуть і скажуть: "Я зроблю це для тебе", але я просто не хочу бути в такому становищі, коли я не знаю і не можу контролювати власну долю".

4 січня 2000 року Кьюбан викупив контрольний пакет акцій команди Даллас Маверікс за 285 млн доларів у Росса Перо, молодшого. У 2023-му він продав клуб за 3,5 мільярда доларів.