БК Запоріжжя залишили два американські легіонери

Американські захисники БК Запоріжжя Семі Рое та Сейвон Трейлор не зіграють за команду в майбутньому сезоні Суперліги.

Про це повідомив головний тренер клубу Валерій Плеханов, слова якого наводить журналіст Олександр Прошута у своєму Telegram-каналі.

"Вперше з 2022-го року ми запросили в команду американців. Вони провели тут майже місяць, зіграли 6 контрольних поєдинків и майже в кожному з них були найкращими.

На жаль, в нашому місті останнім часом дуже гучно і наши американці не витримали. Я не можу сказати, що злякалися, хоча і це є. Власне тому, на цій презентації їх зараз немає і їх в нашому складі не буде. На жаль", – констатував Плеханов.