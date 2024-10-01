БК Запоріжжя залишили два американські легіонери
Американські захисники БК Запоріжжя Семі Рое та Сейвон Трейлор не зіграють за команду в майбутньому сезоні Суперліги.
Про це повідомив головний тренер клубу Валерій Плеханов, слова якого наводить журналіст Олександр Прошута у своєму Telegram-каналі.
"Вперше з 2022-го року ми запросили в команду американців. Вони провели тут майже місяць, зіграли 6 контрольних поєдинків и майже в кожному з них були найкращими.
На жаль, в нашому місті останнім часом дуже гучно і наши американці не витримали. Я не можу сказати, що злякалися, хоча і це є. Власне тому, на цій презентації їх зараз немає і їх в нашому складі не буде. На жаль", – констатував Плеханов.
Тренер повідомив, що клуб знову зіткнувся з обмеженою ротацію.
Основний тягар відповідальності лягає на плечі українських гравців. В півсили ми грати не вміємо, будемо грати кожен матч на перемогу, тому я розраховую, що гравці підтримають мої ідеї та виконають усі завдання, які перед ними стоятимуть.
Змін в складі, скоріше за все, більше не буде, тому розраховуємо на тих, хто є", — повідомив Плеханов.
Американця Сейвона Трейлора БК Запоріжжя підписав у серпні.
Його співвітчизник Семі Роу приєднався до команди на початку вересня.