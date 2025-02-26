Ягупова допомогла Валенсії вийти в наступну стадію Євроліги

Іспанська Валенсія Аліни Ягупової пройшла до наступної стадії Євроліги.

На виїзді клуб лідерки збірної України зазнав поразки від Мерсіна з рахунком 92:77, але пройшов далі через кращу різницю м'ячів – у першій грі Валенсія перемогла з рахунком 89:57.

Аліна відіграла 27 хвилин і набрала 11 очок. Баскетболістка влучила 4/5 двоочкові та 1/7 триочкові. Також на її рахунку 1 підбір, 1 передача та 1 перехоплення при 3 втратах та 1 фолі.

Плюс-мінус із нею на паркеті склав "-4".

Баскетбол – жіноча Євроліга

1/2 фіналу плей-ін, 26 лютого

Мерсін – Валенсія 92:77 (перший матч – 59:87)





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