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НБА оштрафувала гравців Брукліна та Індіани за сутичку

Володимир Максименко — 22 березня 2025, 13:48
НБА оштрафувала гравців Брукліна та Індіани за сутичку

Національна баскетбольна асоціація наклала штраф на гравця Брукліна Трендона Вотфорда та представника Індіани Майлза Тернера за сутичку в матчі.

Про це повідомляє ESPN.

Гравці повинні сплатити по 35 000 доларів кожен за свої бурхливі емоції. Окрім того, Ендрю Нембхард заплатить 20 000 за свою участь у бійці.

Нагадаємо, сутичка відбулась за п'ять хвилин до завершення поєдинку, перемогу в якому одержала Індіана (105:99).

Раніше НБА наклала штраф на Юту через правило використання зірок.

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