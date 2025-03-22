НБА оштрафувала гравців Брукліна та Індіани за сутичку

Національна баскетбольна асоціація наклала штраф на гравця Брукліна Трендона Вотфорда та представника Індіани Майлза Тернера за сутичку в матчі.

Про це повідомляє ESPN.

Гравці повинні сплатити по 35 000 доларів кожен за свої бурхливі емоції. Окрім того, Ендрю Нембхард заплатить 20 000 за свою участь у бійці.

Things got chippy in Indiana 😳



Trendon Watford was ejected while Andrew Nembhard and Myles Turner received a technical foul. pic.twitter.com/bDbtVAEeIz — SportsCenter (@SportsCenter) March 21, 2025

Нагадаємо, сутичка відбулась за п'ять хвилин до завершення поєдинку, перемогу в якому одержала Індіана (105:99).

Раніше НБА наклала штраф на Юту через правило використання зірок.