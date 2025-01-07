Тітов та Кантемир поступилися на старті Malaysia Open
Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир
Федерація бадмінтону України
Українська пара Олексій Тітов та Євгенія Кантемир зазнали поразки від англійської пари Каллум Хеммінг та Естель Ван Лювен у першому колі змішаного парного розряду Malaysia Open-2025.
Тітов та Кантемир зуміли перемогти в першому сеті, однак у наступних двох заробили лише 17 очок та завершили виступи на турнірі.
Malaysia Open
Куалу-Лумпур, Майлазія
Призовий фонд – $1,450,000
Перше коло, 7 січня
Куалу-Лумпур, Майлазія
Призовий фонд – $1,450,000
Перше коло, 7 січня
Каллум Хеммінг/Естель Ван Лювен (Англія) – Олексій Тітов/Євгенія Кантемир (Україна) 15:21, 21:11, 21:6
Зазначимо, що Кантемир у парі з Поліною Бугровою виступить у парному розряді турніру.
Наприкінці року Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир поступились тайванському дуету Чіень Ху Ю/Шуо Юнь Сун у фіналі Hylo Open-2024.