Тітов та Кантемир поступилися на старті Malaysia Open

Українська пара Олексій Тітов та Євгенія Кантемир зазнали поразки від англійської пари Каллум Хеммінг та Естель Ван Лювен у першому колі змішаного парного розряду Malaysia Open-2025.

Тітов та Кантемир зуміли перемогти в першому сеті, однак у наступних двох заробили лише 17 очок та завершили виступи на турнірі.

Malaysia Open

Куалу-Лумпур, Майлазія

Призовий фонд – $1,450,000

Перше коло, 7 січня

Каллум Хеммінг/Естель Ван Лювен (Англія) – Олексій Тітов/Євгенія Кантемир (Україна) 15:21, 21:11, 21:6

Зазначимо, що Кантемир у парі з Поліною Бугровою виступить у парному розряді турніру.

Наприкінці року Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир поступились тайванському дуету Чіень Ху Ю/Шуо Юнь Сун у фіналі Hylo Open-2024.