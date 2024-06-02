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Чемпіон Автоспорт

Тянак виграв Ралі Сардинії через прокол Ож'є на останній спецділянці

Станіслав Лисак — 2 червня, 15:30
Тянак виграв Ралі Сардинії через прокол Ож'є на останній спецділянці

Гонщик команди Hyundai Shell Mobis WRT та чемпіон Ралі-2019 Отт Тянак здобув перемогу на шостому етапі чемпіонату світу з ралі в Італії. Для естонця це перший виграний заїзд у нинішньому сезоні.

Тянак випередив Себастьяна Ож'є всього на 0,2 секунди через прокол у 8-кратного чемпіона світу на останній спецділянці. Третім фінішував Дані Сордо на Hyundai.

Результати Ралі Португалії-2024

  1. Отт Тянак (Hyundai) — 3:06:05.6
  2. Себастьян Ож'е (Toyota) +0.2
  3. Дані Сордо (Hyundai) +2:25.8
  4. Ельфін Еванс (Toyota) +2:37.8
  5. Грегуар Мюнстер (Ford) +6:42.9
  6. Самі Паярі (Toyota) +7:13.4
  7. Йоан Россель (Citroën) +7:45.7
  8. Ян Соланс (Toyota) +7:52.7
  9. Мартін Прокоп (Skoda) +10:05.4
  10. Каетан Каєтанович (Skoda) +10:09.3

Наступний етап Ралі відбудеться в Польщі та триватиме з 27 по 30 червня.

Ралі Сардинії Отт Тянак

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