Тянак виграв Ралі Сардинії через прокол Ож'є на останній спецділянці
Гонщик команди Hyundai Shell Mobis WRT та чемпіон Ралі-2019 Отт Тянак здобув перемогу на шостому етапі чемпіонату світу з ралі в Італії. Для естонця це перший виграний заїзд у нинішньому сезоні.
Тянак випередив Себастьяна Ож'є всього на 0,2 секунди через прокол у 8-кратного чемпіона світу на останній спецділянці. Третім фінішував Дані Сордо на Hyundai.
Результати Ралі Португалії-2024
- Отт Тянак (Hyundai) — 3:06:05.6
- Себастьян Ож'е (Toyota) +0.2
- Дані Сордо (Hyundai) +2:25.8
- Ельфін Еванс (Toyota) +2:37.8
- Грегуар Мюнстер (Ford) +6:42.9
- Самі Паярі (Toyota) +7:13.4
- Йоан Россель (Citroën) +7:45.7
- Ян Соланс (Toyota) +7:52.7
- Мартін Прокоп (Skoda) +10:05.4
- Каетан Каєтанович (Skoda) +10:09.3
Наступний етап Ралі відбудеться в Польщі та триватиме з 27 по 30 червня.