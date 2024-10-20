Тянак виграв Ралі Центральної Європи через аварію Ож'е

Гонщик команди Hyundai Shell Mobis WRT та чемпіон Ралі-2019 Отт Тянак здобув перемогу на 12 етапі чемпіонату світу з ралі в Центральній Європі.

Його перемозі посприяла аварія Себастьєн Ож'є з команди Toyota GAZOO Racing WRT. Пілот зійшов з дистанції на шляху до передостанньої спецділянки. На той момент він відставав від Тянака лише на 1,5 секунди.

Результати Ралі Центральної Європи 2024

Отт Тянак – 2:37:34.6 Елфін Еванс +7.0 Тьєррі Невілль +39.8 Тамакото Кацута +1:21.0 Грегуар Мюнстер +3:41.9 Ніколай Грязін +9:17.6 Олівер Солберг +9:34.1 Філіп Марес +11:41.5 Миколай Марчик +12:10.6 Каетан Каєтанович +12:20.3

Фінальний етап сезону відбудеться в Японії та триватиме з 21 до 24 листопада. Наразі за титул чемпіона борються Тьєррі Невілль (225 очок), та Отт Тянака (220). Решта гонщиків втратили навіть теоретичні шанси на перемогу.

Для естонця це другий виграний заїзд у нинішньому сезоні. Раніше він тріумфував на Ралі Сардинії через прокол Ож'є на останній спецділянці.