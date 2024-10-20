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Тянак виграв Ралі Центральної Європи через аварію Ож'е

Микола Дендак — 20 жовтня, 17:10
Тянак виграв Ралі Центральної Європи через аварію Ож'е

Гонщик команди Hyundai Shell Mobis WRT та чемпіон Ралі-2019 Отт Тянак здобув перемогу на 12 етапі чемпіонату світу з ралі в Центральній Європі.

Його перемозі посприяла аварія Себастьєн Ож'є з команди Toyota GAZOO Racing WRT. Пілот зійшов з дистанції на шляху до передостанньої спецділянки. На той момент він відставав від Тянака лише на 1,5 секунди.

Результати Ралі Центральної Європи 2024

  1. Отт Тянак – 2:37:34.6
  2. Елфін Еванс +7.0
  3. Тьєррі Невілль +39.8
  4. Тамакото Кацута +1:21.0
  5. Грегуар Мюнстер +3:41.9
  6. Ніколай Грязін +9:17.6
  7. Олівер Солберг +9:34.1
  8. Філіп Марес +11:41.5
  9. Миколай Марчик +12:10.6
  10. Каетан Каєтанович +12:20.3

Фінальний етап сезону відбудеться в Японії та триватиме з 21 до 24 листопада. Наразі за титул чемпіона борються Тьєррі Невілль (225 очок), та Отт Тянака (220). Решта гонщиків втратили навіть теоретичні шанси на перемогу.

Для естонця це другий виграний заїзд у нинішньому сезоні. Раніше він тріумфував на Ралі Сардинії через прокол Ож'є на останній спецділянці.

Отт Тянак

Отт Тянак

Тянак виграв Ралі Сардинії через прокол Ож'є на останній спецділянці

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