Ож'є виграв Ралі Сардинії та наблизився до Еванса в заліку чемпіонату світу

Пілот команди Toyota GAZOO Racing WRT Себастьєн Ож'є здобув перемогу на шостому етапі чемпіонату світу з Ралі, який проходив на острові Сардинія в Італії.

Ож'є разом зі штурманом Вінсентом Ланде випередили чемпіона світу-2019 Отта Танака на Hyundai Shell та фіна Калле Рованпера, який представляє команду Toyota.

Результати Ралі Сардинії 2025

Себастьєн Ож'є (Toyota Gazoo Racing WRT) – 3:34.25,500; Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +07,9; Калле Рованпера (Toyota Gazoo Racing WRT) +50,5; Елфін Еванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +05:05,7; Такамото Катсута (Toyota Gazoo Racing WRT) + 07:29,6; Олівер Солберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +08:32,9; Самі Паярі (Toyota Gazoo Racing WRT) +10:29,0; Ніколай Грязін (Skoda) +10:58,7; Роберто Дапра (Skoda) +12:15,3; Каетан Каєтанович(Toyota Gazoo Racing WRT) +12:21,1.

Back to back wins for Séb and Vincent 💪🏼#WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 pic.twitter.com/9swpAJXaFc — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) June 8, 2025

Для Ож'є ця перемога стала третьою в сезоні-2025. Раніше француз перемагав у Монте-Карло та Португалії.

Попри це екіпаж його Toyota поступається британському гонщику Елфіну Евансу в загальному заліку чемпіонату світу з ралі. Ож'є пропускав етапи у Швеції та Кенії, які й виграв Еванс.