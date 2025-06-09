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Ож'є виграв Ралі Сардинії та наблизився до Еванса в заліку чемпіонату світу

Станіслав Лисак — 9 червня 2025, 09:50
Ож'є виграв Ралі Сардинії та наблизився до Еванса в заліку чемпіонату світу

Пілот команди Toyota GAZOO Racing WRT Себастьєн Ож'є здобув перемогу на шостому етапі чемпіонату світу з Ралі, який проходив на острові Сардинія в Італії.

Ож'є разом зі штурманом Вінсентом Ланде випередили чемпіона світу-2019 Отта Танака на Hyundai Shell та фіна Калле Рованпера, який представляє команду Toyota.

Результати Ралі Сардинії 2025

  1. Себастьєн Ож'є (Toyota Gazoo Racing WRT) – 3:34.25,500;
  2. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +07,9;
  3. Калле Рованпера (Toyota Gazoo Racing WRT) +50,5;
  4. Елфін Еванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +05:05,7;
  5. Такамото Катсута (Toyota Gazoo Racing WRT) + 07:29,6;
  6. Олівер Солберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +08:32,9;
  7. Самі Паярі (Toyota Gazoo Racing WRT) +10:29,0;
  8. Ніколай Грязін (Skoda) +10:58,7;
  9. Роберто Дапра (Skoda) +12:15,3;
  10. Каетан Каєтанович(Toyota Gazoo Racing WRT) +12:21,1.

Для Ож'є ця перемога стала третьою в сезоні-2025. Раніше француз перемагав у Монте-Карло та Португалії.

Попри це екіпаж його Toyota поступається британському гонщику Елфіну Евансу в загальному заліку чемпіонату світу з ралі.  Ож'є пропускав етапи у Швеції та Кенії, які й виграв Еванс.

Ралі Сардинії WRC

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