Ож'є виграв Ралі Сардинії та наблизився до Еванса в заліку чемпіонату світу
Пілот команди Toyota GAZOO Racing WRT Себастьєн Ож'є здобув перемогу на шостому етапі чемпіонату світу з Ралі, який проходив на острові Сардинія в Італії.
Ож'є разом зі штурманом Вінсентом Ланде випередили чемпіона світу-2019 Отта Танака на Hyundai Shell та фіна Калле Рованпера, який представляє команду Toyota.
Результати Ралі Сардинії 2025
- Себастьєн Ож'є (Toyota Gazoo Racing WRT) – 3:34.25,500;
- Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +07,9;
- Калле Рованпера (Toyota Gazoo Racing WRT) +50,5;
- Елфін Еванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +05:05,7;
- Такамото Катсута (Toyota Gazoo Racing WRT) + 07:29,6;
- Олівер Солберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +08:32,9;
- Самі Паярі (Toyota Gazoo Racing WRT) +10:29,0;
- Ніколай Грязін (Skoda) +10:58,7;
- Роберто Дапра (Skoda) +12:15,3;
- Каетан Каєтанович(Toyota Gazoo Racing WRT) +12:21,1.
Для Ож'є ця перемога стала третьою в сезоні-2025. Раніше француз перемагав у Монте-Карло та Португалії.
Попри це екіпаж його Toyota поступається британському гонщику Елфіну Евансу в загальному заліку чемпіонату світу з ралі. Ож'є пропускав етапи у Швеції та Кенії, які й виграв Еванс.