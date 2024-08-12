Директор Вільямс: Хочу, щоб Сарджент допрацював до кінця сезону
Директор команди Вільямс Джеймс Воулз не хоче, щоб Логан Сарджент покидав команду до кінця поточного сезону Формули 1.
Його слова передає Crash.net.
"Я зробив все можливе, і буду продовжувати це робити, щоб надати Логану платформу, де він зможе бути пілотом. Іншими словами, я хочу, щоб він допрацював до кінця сезону.
Він мені потрібен. Він є гонщиком академії Вільямс і залишиться ним. Ми інвестували в нього, і я маю на увазі не лише два роки в Формулі 1. Я маю на увазі також його кар'єру у Ф-2 і не тільки. Ми несемо перед ним відповідальність.
Він заслуговує на те, щоб бути пілотом Формули 1. Він один з 20 найкращих гонщиків у світі. У нього є місце в команді, але він повинен його заслужити", — сказав фахівець.
Зазначимо, що після 14 етапів, під час літньої перерви у Ф-1, Сарджент є одним з трьох пілотів без жодного очка у цьому сезоні, на рівні з пілотами Заубер Вальттері Боттасом та Чжоу Гуаньюй. Найкращим результатом американця у цьому сезоні була 11 позиція на Гран-прі Великої Британії. Ситуація з перебуванням Логана у команді погіршилась після того, як Вільямс оголосили про перехід пілота Фераррі Карлоса Сайнса.
Зазначимо, що за команду у Формулі 4 дебютує українець Олександр Бондарев, який раніше прокоментував свій вибір.