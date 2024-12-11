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Вассер: Гамільтон приєднається до Феррарі з величезним досвідом та наполегливістю у дрібницях

Олексій Погорелов — 11 грудня 2024, 21:13
Вассер: Гамільтон приєднається до Феррарі з величезним досвідом та наполегливістю у дрібницях
Фредерік Вассер та Льюїс Гамільтон
Crash.net

Керівник Феррарі Фредерік Вассер розповів, яким чином Льюїс Гамільтон зможе допомогти Скудерії повернутися до регулярних перемог.

Слова французького фахівця наводить Motorsport.

"Я переконаний, що Льюіс приїде з власним досвідом, з 18-річним стажем у Формулі-1, з парою титулів і так далі. І це буде справжнім поштовхом для того, щоб зберегти наш настрій та намагатися робити трохи краще скрізь і всюди", – сказав Вассер.

Фредерік пригадав, яким був семиразовий чемпіон світу до здобуття цього статусу.

"Я чудово пам'ятаю Льюїса у 2005-06 роках, коли він вже був таким, наполегливим у дрібницях. Я думаю, що в середньому різниця між Макларен і нами в кваліфікації становила пару сотих. Ми говоримо про деталі.

Нам дійсно потрібно мати такий настрій, щоб боротися за останню тисячну в кожній окремій області, і я думаю, що Льюіс буде хорошим активом і в цьому".

З наступного сезону Льюїс Гамільтон виступатиме у складі Феррарі. Гран-прі Абу-Дабі завершив його 12-річний етап кар'єри у Мерседес.

Нагадаємо, що британський гонщик поділився своїми враженнями від останньої гонки зі "срібними стрілами".

Вассер Льюїс Гамільтон Мерседес Феррарі

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