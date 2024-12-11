Вассер: Гамільтон приєднається до Феррарі з величезним досвідом та наполегливістю у дрібницях
Керівник Феррарі Фредерік Вассер розповів, яким чином Льюїс Гамільтон зможе допомогти Скудерії повернутися до регулярних перемог.
Слова французького фахівця наводить Motorsport.
"Я переконаний, що Льюіс приїде з власним досвідом, з 18-річним стажем у Формулі-1, з парою титулів і так далі. І це буде справжнім поштовхом для того, щоб зберегти наш настрій та намагатися робити трохи краще скрізь і всюди", – сказав Вассер.
Фредерік пригадав, яким був семиразовий чемпіон світу до здобуття цього статусу.
"Я чудово пам'ятаю Льюїса у 2005-06 роках, коли він вже був таким, наполегливим у дрібницях. Я думаю, що в середньому різниця між Макларен і нами в кваліфікації становила пару сотих. Ми говоримо про деталі.
Нам дійсно потрібно мати такий настрій, щоб боротися за останню тисячну в кожній окремій області, і я думаю, що Льюіс буде хорошим активом і в цьому".
З наступного сезону Льюїс Гамільтон виступатиме у складі Феррарі. Гран-прі Абу-Дабі завершив його 12-річний етап кар'єри у Мерседес.
Нагадаємо, що британський гонщик поділився своїми враженнями від останньої гонки зі "срібними стрілами".