Вассер: Гамільтон приєднається до Феррарі з величезним досвідом та наполегливістю у дрібницях

Керівник Феррарі Фредерік Вассер розповів, яким чином Льюїс Гамільтон зможе допомогти Скудерії повернутися до регулярних перемог.

Слова французького фахівця наводить Motorsport.

Фредерік пригадав, яким був семиразовий чемпіон світу до здобуття цього статусу.

"Я чудово пам'ятаю Льюїса у 2005-06 роках, коли він вже був таким, наполегливим у дрібницях. Я думаю, що в середньому різниця між Макларен і нами в кваліфікації становила пару сотих. Ми говоримо про деталі.

Нам дійсно потрібно мати такий настрій, щоб боротися за останню тисячну в кожній окремій області, і я думаю, що Льюіс буде хорошим активом і в цьому".